اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 09:33 م
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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:46 م
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية حادث تصادم - أرشيفية
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

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لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتين ربع نقل ونقل، أعلى محور 30 يونيو ما بين طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعى" و"القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى".

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل ونقل، أعلى محور 30 يونيو ما بين طريق "الإسماعيلية- الزقازيق الزراعى" و"القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى"، وأسفر الحادث عن مصرع محمد السيد لطفى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

 

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

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