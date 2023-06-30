مصرع سمكري سيارات بالدقهلية بطعنة نافذة على يد شخصين بسبب خلافات بينهم

الدقهلية - شريف الديب

لقى سمكرى سيارات بناحية مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية مصرعه نتيجة طعنة نافذة على شخصين بسبب خلافات بينهم.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة بوصول شاب 41 سنة جثة هامدة، نتيجة الإصابة بطعنه نافذة من سلاح أبيض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمود عبد الحليم القللى 41 سنة سمكرى سيارات، مقيم حى الفداء قسم شرطة المنزلة، حيث وصل إلى مستشفى المنزلة المركزى جثة هامدة على اثر إصابته بجرح نافذ بالبطن اودى بحياته فى الحال، خلال مشاجرة مع اثنين آخرين بسبب خلافات قديمة فيما بينهما وفروا هاربين وجار البحث عن المتهمين، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.