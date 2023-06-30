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مدينة أسوان الجديدة.. بقعة ساحرة على ضفاف النيل (إنفوجراف)

الجمعة، 30 يونيو 2023 01:39 ص
مدينة أسوان الجديدة.. بقعة ساحرة على ضفاف النيل (إنفوجراف) مدينة أسوان الجديدة
كتب: محمد الأحمدى

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حملت ثورة 30 يونيو العديد من الإنجازات على رأسها تطوير القطاع العمرانى لمواجهة التكدس السكانى، فمدينة أسوان الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتبلغ مساحتها 22389.7 فدان. 

وتمتاز مدينة أسوان الجديدة بموقع متميز على نهر النيل، حيث تقع على الضفة الغربية منه وعلى بعد 12 كم من أسوان، ويتوافر بها عدة أنواع من الإسكان ( اجتماعى – متوسط – فوق المتوسط – مميز – فيلات )

ويوجد بالمدينة العديد من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والأثرية ومسطحات خضراء ومفتوحة ومشروع الشريط السياحى ( الشريط النهرى) ومركز مال وأعمال ومناطق صناعية.

 

مدينة أسوان الجديدة
مدينة أسوان الجديدة

مدينه اسوان الجديده

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نهر النيل

مدينه اسوان



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