وقال بيان صادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب الخميس: "تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد، ما أقدم عليه أحد المتطرفين في العاصمة السويدية من حرق لنسخة من المصحف الشريف، في ممارسة دنيئة تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في العالم، وازدراءً لمقدساتهم واستخفافًا بكل القيم الدينية والإنسانية".

وأكدت إدانتها بكل حزم هذا العمل الإجرامي البغيض الذي يهدف إلى إشعال نار الفتن بين أتباع الأديان، وبث الكراهية بين الشعوب، وتشجيع التطرف والعنف والإرهاب، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتزام جميع دول العالم بالوقوف بحزم في مجابهة الممارسات المتطرفة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، والعمل من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بما يدعم أمن الشعوب ووئامها.