مجلة "هندسة الإسكندرية" تحتل المركز الثامن عالميًا فى تصنيف كلاريفيت الدولى

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، عن حصول مجلة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والتي تنشرها دار نشر ELSEVIER العالمية على معامل تأثير 6.8 وهو الأعلى منذ تاريخ إصدار المجلة، وجاءت فى أعلى 8.9% من قائمة المجلات المفهرسة عالمياً ومن الفئة Q1 وفقاً لتصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية لعام 2022.

وأضاف " قنصوة" فى بيان أن المجلة شغلت الترتيب الثامن عالمياً ضمن أفضل المجلات الهندسية متعددة التخصصات وتصدرت ترتيب الدوريات المصرية المدرجة في التصنيف مشيراً أيضاً إلى إرتفاع معامل Citescore الخاص بالمجلة حيث ارتفع من 8.3 في العام 2021 إلى 9.1 في العام 2022.