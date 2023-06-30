اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 05:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مجازر دمياط تستقبل أضاحى الأهالى والجمعيات الأهلية بالمجان خلال أيام العيد

الجمعة، 30 يونيو 2023 05:20 م
مجازر دمياط تستقبل أضاحى الأهالى والجمعيات الأهلية بالمجان خلال أيام العيد مجزر - أرشيفية
دمياط - معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 استقبل اليوم مجزر دمياط ومجزر فارسكور الأضاحى الخاصة بالأهالي والجمعيات الأهلية بالمحافظة وتم تقديم الخدمة المجزريه لهم بكفاءة عالية لضمان جودة وسلامة لحوم الأضاحي.

 كما تم استقبال المواطنين أصحاب الأضاحى بكل حفاوة بجميع مجازر المحافظة والعمل على تيسير أعمال ذبح الأضاحي وتوفير سبل الراحة لهم.
 
 
ووجه الدكتورإيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط الشكر للدكتور محمد المالكي، مدير مجزر دمياط والدكتور وائل أبو الخير، مدير مجزر فارسكور وأكد على استمرار جميع مجازر محافظة دمياط فى استقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك. 

دمياط

اخبار دمياط

مجزر دمياط

عيد الاضحي

الاضاحي



الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط: مجازر المحافظة تواصل استقبال الأضاحى لذبحها مجانا طوال أيام العيد

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:32 م

مجازر القاهرة تستقبل أضاحى المواطنين مجانا ثالث أيام العيد

الجمعة، 30 يونيو 2023 06:00 ص

الزراعة: ذبح 8700 أضحية بالمجازر فى ثانى أيام عيد الأضحى

الخميس، 29 يونيو 2023 06:09 م

الحدائق تستقبل زوارها ثانى أيام العيد.. برامج ترفيهية وشخصيات كرتونية تستقبل الأطفال بالحديقة الدولية.. حديقة الحيوان مزدحمة.. هيئة النظافة تدفع بفرق لغسل الشوارع والأرصفة.. والمجازر تواصل تقديم خدماتها.. صور

الخميس، 29 يونيو 2023 04:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة