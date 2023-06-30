مجازر دمياط تستقبل أضاحى الأهالى والجمعيات الأهلية بالمجان خلال أيام العيد

استقبل اليوم مجزر دمياط ومجزر فارسكور الأضاحى الخاصة بالأهالي والجمعيات الأهلية بالمحافظة وتم تقديم الخدمة المجزريه لهم بكفاءة عالية لضمان جودة وسلامة لحوم الأضاحي.

ووجه الدكتورإيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط الشكر للدكتور محمد المالكي، مدير مجزر دمياط والدكتور وائل أبو الخير، مدير مجزر فارسكور وأكد على استمرار جميع مجازر محافظة دمياط فى استقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما تم استقبال المواطنين أصحاب الأضاحى بكل حفاوة بجميع مجازر المحافظة والعمل على تيسير أعمال ذبح الأضاحي وتوفير سبل الراحة لهم.