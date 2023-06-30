للتاريخ أيام لامعة.. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بثورة 30 يونيو (إنفوجراف)





- تتزامن ذكرى الثورة مع عيد الأضحى المبارك أعادهما الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

- للتاريخ أيام لامعة كالنجوم تضىء عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013.

ـ 30 يونيو 2013 من الأيام الخالدة حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.

ـ الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن وأعلن حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا.

- صمود المصريين خلال آخر 10 سنوات سيظل محلا لدراسة المفكرين.

- كم من تساؤلات أثيرت على سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة.

- جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن.

- حجم التحديات التى واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس فى نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع المقدرات.

- هذا الجيل الذى نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التى تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من أنحاء الوطن.