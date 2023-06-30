اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

للتاريخ أيام لامعة.. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بثورة 30 يونيو (إنفوجراف)

الجمعة، 30 يونيو 2023 11:31 ص
للتاريخ أيام لامعة.. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بثورة 30 يونيو (إنفوجراف) الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك، "أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

09b05090-ae26-400f-8604-2d7336197ed8
 
2
 
- تتزامن ذكرى الثورة مع عيد الأضحى المبارك أعادهما الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات
 
- للتاريخ أيام لامعة كالنجوم تضىء عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013.
 
ـ 30  يونيو 2013 من الأيام الخالدة حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.
 
ـ الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن وأعلن حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا.
 
- صمود المصريين خلال آخر 10 سنوات سيظل محلا لدراسة المفكرين.
 
- كم من تساؤلات أثيرت على سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة.
 
- جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن.
 
- حجم التحديات التى واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس فى نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع المقدرات.
 
- هذا الجيل الذى نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التى تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من أنحاء الوطن.
 
- أجدد العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هم علامات الطريق التي تهدي المسار.
 
- حجم تضحيات المصريين لا يليق بها سوى الانتصار على طريق التنمية

 


السيسي

الرئيس السيسي

الشعب المصري

30 يونيو

ثورة ٣٠ يونيو

كلمة السيسي اليوم

عاجل

ثورة 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

30 يونيو 2023

10 سنوات على ثورة يونيو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ماذا قالوا عن ثورة 30 يونيو

الدروس المستفادة من ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيه

إنجازات ثورة 30 يونيو

أسباب ثورة 30 يونيو

نتائج ثورة 30 يونيو 2013

احتفالات ثورة 30 يونيو

شعارات ثورة 30 يونيو

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:58 ص

الرئيس السيسي فى الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو: المصريون أعلنوا أن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل.. والصمود الذى أظهره الشعب خلال السنوات الماضية سيظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:54 ص

الرئيس السيسي فى ذكرى ثورة 30 يونيو: الشعب أكد أن مصر للمصريين.. وصمود المصريين خلال السنوات العشر الماضية سيظل محل دراسة المفكرين.. وجيل 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة