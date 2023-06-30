كاميرات المراقبة سلاح النيابة لمواجهة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ضبط متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، وكشفت التحريات الأولية قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق.

وكانت قررت محكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المساكن بمدينة بدر.

وأقر المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة 3 شقق بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب، كما أرشدوا عن مكان ببيعهم للمسروقات.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق، يفيد بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وأقروا بارتكابهما وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.