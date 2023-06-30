فرنسا: احتراق 1000 مركبة واندلاع 3880 حريقا منذ بداية الاشتباكات

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الفرنسية عن تضرر 492 مبنى، واحتراق 1000 مركبة، واندلاع 3880 حريقا منذ بداية الاشتباكات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

كما أعلنت السلطات الفرنسية، عن وقف حركة الحافلات والقطارات في عموم باريس بدءا من التاسعة مساءا اختبارا من الليلة ولأجل غير مسمى .

وفى وقت سابق قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، إن السلطات تدرس "كل الاحتمالات" لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ قالت رئيسة الحكومة "سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم. لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية.

ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ) في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.