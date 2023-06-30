غدًا.. بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام والفنى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مديرية التربية والتعليم بالغربية ستبدأ غداً بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام، والثانوى الفنى، للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث تبدأ المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني اعتباراً من غداً السبت الموافق 1 يوليو وتستمر حتى السبت 15 من نفس الشهر، وفقاً للتنسيق المعلن.

وأشار وكيل الوزارة أن رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والفنى هو: https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login