اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 10:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام والفنى بالغربية

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:59 م
غدًا.. بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام والفنى بالغربية ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مديرية التربية والتعليم بالغربية ستبدأ غداً بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام، والثانوى الفنى، للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث تبدأ المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني اعتباراً من غداً السبت الموافق 1 يوليو وتستمر حتى  السبت 15 من نفس الشهر، وفقاً للتنسيق المعلن.
 
وأشار وكيل الوزارة أن رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والفنى هو: https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
 
 
 
 

اخبار المحافظات

تعليم الغربية

تنسيق الصف الأول الثانوي بالغربية

الثانوي العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة