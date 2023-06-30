ضبط 108 مخابز تنتج خبزا ناقص الوزن وتهرب الدقيق المدعم خلال العيد بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 108 مخابز بلدى بمراكز البحيرة المختلفة، وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانون حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.

من جانبه، أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.