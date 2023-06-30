صحة قنا: ضبط شخص بتهمة بيع لبن مدعم على الفيس بوك

قنا صابر سعيد

رصدت الإدارة العامة للصيدلة بقنا، أحد الحسابات علي وسائل التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لأحد الأشخاص يقوم بعرض ألبان الأطفال المدعمة للبيع والتي تقدمها الدولة بالمجان للأطفال الرضع وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أنه فور ورود معلومات عن ذلك الحساب وجه إدارة الصيدلة بقيادة الدكتور أسماء مصطفى، مدير عام إدارة الصيدلة، بالعمل على ضبط الشخص والتعامل بحزم تجاه الأمر.

وأشارت الدكتورة أسماء، أنه قد تم التواصل مع صاحب الصفحة لتحديد هويته ومصدر اللبن الذي يقوم ببيعه ونجحت الإدارة العامة للصيدلة في تحديد موعد لعمل محاولة شراء لهذه الألبان وتم التنسيق مع مباحث التموين في ذلك حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 115 علبة لبن مدعم "إيجي 1 وإيجي 2" وتحرير محضر وعرضه علي النيابة العامة للتصرف وتم تحريز الألبان المدعمة.





