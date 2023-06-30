صحة جنوب سيناء: تحرير 39 محضرا وإعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، حملة مكبره على الأسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها خلال عيد الأضحي المبارك، وبناءً على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى، وتحت اشراف السيد مصطفى خليل القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة الأغذية قام محمود عطوان مفتش أغذية طور سيناء بشن حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات وكذلك محلات الجزارة .

وأسفرت الحملة المرور على 24 منشأة وتم خلالها تحرير 21 محضر نظافة و18 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، كما تم إعدام 232 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، و35 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك، وتم سحب عدد 5 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.