صحة الدقهلية: وحدات الغسيل الكلوى تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الأضحى

الدقهلية: شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن وحدات الغسيل الكلوى، على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات.

وأضاف الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، أنه تم اجراء نحو 3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار البيلى إلى أنه سيتم خلال هذا الاسبوع جراء نحو 8000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى خلال عيد الاضحى المبارك، لعدد 2800 مريضاً بـ30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلاً عن توفير كل المستلزمات اللازمة، لإجراء تلك الجلسات ومتابعة المرضى ورعايتهم على نحو فائق.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء إجازة عيد الأضحى، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المواطنين.