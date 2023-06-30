شواطئ رأس البر تستقبل آلاف المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

دمياط معتز الشربيني

استقبلت شواطئ رأس البر آلاف المواطنين على مدار اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لقضاء إجازة العيد على الشاطئ للاستمتاع والسباحة وقضاء أوقات سعيدة وسط فرحة بأجواء العيد وطقس معتدل على مدار الايام واستعدت راس البر لاستقبال روضاها من ابناء محافظه دمياط والمحافظات المجاوره في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذلك بتوفير الشواطئ مجانيه أمام رواد المصيف بطول شاطئ راس البر وكذلك وجود 33 برج إنقاذ منتشرة على طول الشاطئ يعمل عليهم 120 منقذا يعملون على مدار اليوم مع وجود قطع لانشات بحرية خاصة بعمليات الانقاذ وكذلك وجود خمس تمركزات إسعاف لخدمه رواد الشاطئ واربع مراكز تجميع الأطفال التائهين ممتده بطول الشاطئ كما فتح الجميع الكافتيريات والمطاعم الموجوده على طول الشاطئ أبوابه لاستقبال رواده خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يذكر أن مصيف رأس البر استقبل آلاف المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك صباحا ومساء لقضاء الاوقات والاستمتاع باجازة العيد داخل رأس البر.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تابعت استعدادات مدينة رأس البر لموسم صيف 2023، وناقشت خطة سير الأتوبيسين السياحى الذين تم تدشينهما بالمشاركة المجتمعية، وتم استعراض محطات وقوف الأتوبيسين حيث سيعملان بطول شارع بورسعيد ذهاباً وايابًا بداية من موقف المحافظات حتى بداية منطقة اللسان اعتبارًا من مطلع يونيو الجاري.



شواطئ رأس البر تستقبل آلاف المواطنين (1)



شواطئ رأس البر تستقبل آلاف المواطنين (2)



شواطئ رأس البر تستقبل آلاف المواطنين (3)



شواطئ رأس البر تستقبل آلاف المواطنين (4)