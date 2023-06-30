اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 06:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"شئون الحرمين" تُطلق 9 معارض ميدانية خلال موسم الحج لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن

الجمعة، 30 يونيو 2023 04:55 م
"شئون الحرمين" تُطلق 9 معارض ميدانية خلال موسم الحج لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 9 معارض ميدانية خلال موسم الحج لهذا العام، لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن ثقافيًا ومعرفيًا عن الحرمين الشريفين.

 
وأوضح مدير المعارض في وكالة شؤون المعارض والمتاحف محمد الأحمدي أن إطلاق تسعة معارض ميدانية في إطار موسم الحج لهذا العام يأتي بتعاون مشترك مع بعض الجهات الحكومية بهدف تعزيز وتحسين تجربة ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الروحانية والثقافية.
 
وأشار إلى أن هذه المعارض الميدانية تهدف إلى توفير تجربة استثنائية ومميزة للحجاج والمهتمين، وسيتم عرض مجموعة متنوعة من محتويات تراث وتاريخ الحرمين الشريفين، ومن بين المعارض المقامة (معرض الرواق السعودي بقصر الضيافة بمنى بالتعاون مع المراسم الملكية، معرض حكاية الماء والسقيا بالتعاون مع الهيئة الملكية، معرض ندوة الحج الكبرى، معرض إثراء وشرف النسائي بالمسجد الحرام، معرض من الوصول إلى الحصول في حملة الرئاسة للحج، المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، المعرض الإثرائي بمكتبة المسجد الحرام النسائي، معرض كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، معرض زمزم الماء المبارك بالمسجد الحرام).

الحرمين

شئون الحرمين

اخبار الحرمين

الحرم المكى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة