ستولتنبرج يشيد بالشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي

أ ش أ

أشاد الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج بالشراكة بين الحلف والاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.



ووصف ستولتنبرج الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي بأنها أساسية لمواصلة الدعم لأوكرانيا والاستجابة للتحديات الحرجة الأخرى.



وأضاف: "يظهر التمرد الذي رأيناه في نهاية الأسبوع أن هناك تصدعات وانقسامات داخل النظام الروسي. في الوقت نفسه، من المهم التأكيد على أن هذه أمور روسية داخلية"، بحسب الموقع الرسمي لحلف الناتو.



وتتجه كل الأنظار صوب ستولتنبرج ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي اليوم لأن وجودهما سيؤكد الأهمية التي يوليها زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 لحماية جناحهم الشرقي من التدخل الروسي وتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا. ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام القمة عبر رابط فيديو.