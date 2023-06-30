اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 10:58 م
أكرم القصاص
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زيلينسكى يشكر الدنمارك على حزمة المساعدات الدفاعية الجديدة

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:00 م
زيلينسكى يشكر الدنمارك على حزمة المساعدات الدفاعية الجديدة زيلينسكى
أ ش أ

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 أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عن تقديره للدنمارك على حزمة جديدة من المساعدات الدفاعية.

وكتب زيلينسكي- فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم /الجمعة/- أنه يقدر دعم حكومة الدنمارك لأوكرانيا فى الوقت المناسب.


وأضاف: "ممتن لحكومة الدنمارك بقيادة ميتى فريدريكسن لحزمة مساعدات دفاعية جديدة تبلغ حوالى 190 مليون دولار".


وأفاد بأن صواريخ الدفاع الجوى الإضافية والذخيرة وطلقات المدفعية ومعدات إزالة الألغام تشكل احتياجات أساسية فى ساحة المعركة، "لذلك نشكرك على دعمك فى الوقت المناسب ومساهمتك المهمة".

 

 


زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

كييف

الدنمارك



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