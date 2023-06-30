زوجة لـ"محكمة الأسرة": "زوجى حاول احتجاز طفلى وحرمنى منه بسبب غيرة والدته منى"

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها بالتخلف عن سداد نفقاتها، واحتجازه طفلها حتي يعاقبها بسبب غضب والدته منها، بعد أن نشب خلاف بينهما بسبب تعدي الأم على زوجة نجلها، لتؤكد الزوجة:" تعدت على بالشارع وقدمت تسجيلات الكاميرات لإثبت ما لحق بي من إصابات استلزمت علاج دام 3 أسابيع بسبب عنفها، وغيرتها مني، وتحريضها لزوجي على تطليقي".

وتابعت الزوجة:"تسببت حماتي لى بإصابات خطيرة، وذلك بعد قامت بالتعدي على بالضرب أمام منزل عائلتي، وأثبت ذلك وبالرغم من الفيديوهات التي سجلت الواقعة لم يصدق زوجي ذلك، واتهمني أنني السبب في غضبها، وقام بالانهيال على ضربا، واحتجز طفلى وأبتزني، ولاحقني بدعوي طاعة ليجبرني على العيش برفقه والدته".

وأشارت الزوجة: "قدمت تقارير طبية لإثبات ما لحق بي، ليقوم زوجي ببيع شقتي ومنقولاتي، وطلب مني الانتقال لمنزل والدته تحت التهديد وعندما رفض حرمني من رؤية طفلى، ولاحقني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وخلافاتنا وصلت لأقسام الشرطة ومحكمة الأسرة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.