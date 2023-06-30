اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تعلن زيادة رواتب العاملين بالجيش الروسى 10.5% اعتبارا من أكتوبر المقبل

الجمعة، 30 يونيو 2023 06:48 م
روسيا تعلن زيادة رواتب العاملين بالجيش الروسى 10.5% اعتبارا من أكتوبر المقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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تعتزم الحكومة الروسية زيادة رواتب العاملين بالجيش الروسى، وذلك عقب أيام من التمرد المسلح لمجموعة فاجنر الخاصة، بحسب سكاى نيوز.

وأظهر مرسوم أصدرته الحكومة الروسية أنها ستزيد رواتب العاملين بالجيش الروسي 10.5% اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك عقب أيام من التمرد المسلح لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة والذي لم يكتمل، والذي استولت المجموعة خلاله ولفترة وجيزة على مدينة روستوف بجنوب روسيا في اتجاه موسكو.

ووصف قائد فاغنر، يفجيني بريغوجن ذلك التحرك بأنه احتجاج على عدم كفاءة كبار المسؤولين الروس وفسادهم.

 

 


فلاديمير بوتين

روسيا

الجيش الروسى

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