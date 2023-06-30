رئيس شئون الحرمين يعلن نجاح خطة أداء طواف الوداع للحجاج المتعجلين

إيمان حنا

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطط توافد الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع ثاني أيام التشريق، حيث توافد الحجاج لأداء طواف الوداع وفق أرقى الخدمات لهم وفق أعلى المعايير العالمية.

وشهد الحرم المكي توافد اعداد مليونية حجاج بيت الله الحرام منذ الصباح الباكر لهذا اليوم المبارك، لأداء صلاة الجمعة، حيث امتلأت أروقته وأدواره بالحجاج وامتدت صفوفه إلى الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام. فيما امتلأت سطح المسجد الحرام مع توافد مئات الالاف من المتعجلين لاداء طواف الوداع.

واكد الرئيس العام ان خطة رئاسة الحرمين في مرحلتها الثانية تتمحور في استنفار جميع الفرق الميدانية بنسبة 100% لأداء مهامها ورفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى مستخدمة أفضل وأحدث التقنيات لخدمة الحرمين وقاصديهما وضبط خطة التفويج بانسيابية عالية والحيلولة دون حدوث اختناقات تنفيذاً للخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين تحت شعار من الوصول إلى الحصول التي تعد اكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة .

وتابع الرئيس العام قائلًا: تم تسخير كامل طاقة التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها وتوسعة الملك فهد بكامل أدوارها وجميع ساحات المسجد الحرام للحجاج ، مع تطبيق أعلى معايير الوقاية ، وأعطاء أولوية قصوى لضمان انسيابية حركة الحشود وسهولتها ومنع الاختناقات والتدافعات.