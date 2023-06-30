رئيس حكومة لبنان يثمن جهود السعودية فى خدمة الحجاج

كتبت ـ إيمان حنا

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الجهد الكبير لخدمة الحجيج وتأمين راحتهم وسلامتهم.

وقال ميقاتي، إن المملكة العربية السعودية، التي تحتضن أرضها الحرمين الشريفين، لها عميق المودة والتقدير والشكر الكبير على جهودها لراحة ضيوف الرحمن وضمان عودتهم إلى ديارهم سالمين.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد أدى فريضة الحج، وشارك أمس في حفل الاستقبال الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى؛ تكريما لرؤساء الدول والحكومات، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

وهنأ ميقاتي اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة وعلى لبنان بالسلام والاستقرار، معربا عن تمنياته أن يكون العيد مباركا على كافة المسلمين في العالم.