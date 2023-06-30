اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 12:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس تيار الحكمة بالعراق يدعو للالتزام بمنهج الوحدة لتعزيز الاستقرار

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:00 ص
رئيس تيار الحكمة بالعراق يدعو للالتزام بمنهج الوحدة لتعزيز الاستقرار رئيس تيار الحكمة بالعراق، عمار الحكيم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا رئيس تيار الحكمة بالعراق، عمار الحكيم، الخميس، الحكومة والبرلمان والقوى السیاسیة للالتزام بمنهج الوحدة والتآلف والصبر والتراحم، وذلك لتطوير العراق وتعزیز استقراره وازدھاره.
 
وقال الحكيم - في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية - :نعمل جاھـدین في كل حراكنا السیاسي على تأكيد أهمية الوحدة والصبر ودورهما في تعزیز الوحدة الوطنیة والتآلف المجتمعي، فـھما مـفتاح الإعـمار والـبناء والاسـتقرار فـي بـلد مـثل الـعراق یـتمیز بـتعدد الأعـراق والمذاهب".
 
وأضاف:"أنه لا یمكن البناء والإصلاح من دون استقرار سـیاسي ومالي معا، فكذلـك لا قیمة لأي عمل سیاسي أو حكومي إذا لم یؤمن مصالح الشعب ویحقق لھم حیاة كریمة تلیق بھم".

العراق

تيار الحكمة بالعراق

عمار الحكيم

البرلمان العراقى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة