رئيس تيار الحكمة بالعراق يدعو للالتزام بمنهج الوحدة لتعزيز الاستقرار

أ ش أ

دعا رئيس تيار الحكمة بالعراق، عمار الحكيم، الخميس، الحكومة والبرلمان والقوى السیاسیة للالتزام بمنهج الوحدة والتآلف والصبر والتراحم، وذلك لتطوير العراق وتعزیز استقراره وازدھاره.

وقال الحكيم - في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية - :نعمل جاھـدین في كل حراكنا السیاسي على تأكيد أهمية الوحدة والصبر ودورهما في تعزیز الوحدة الوطنیة والتآلف المجتمعي، فـھما مـفتاح الإعـمار والـبناء والاسـتقرار فـي بـلد مـثل الـعراق یـتمیز بـتعدد الأعـراق والمذاهب".

وأضاف:"أنه لا یمكن البناء والإصلاح من دون استقرار سـیاسي ومالي معا، فكذلـك لا قیمة لأي عمل سیاسي أو حكومي إذا لم یؤمن مصالح الشعب ویحقق لھم حیاة كریمة تلیق بھم".