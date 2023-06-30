رئيس الوزراء الهندى يعرب لبوتين عن دعمه للإجراءات الروسية ضد تمرد "فاجنر"

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم /الجمعة/ أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أجرى تصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، الذى أعرب عن دعمه للإجراءات التى اتخذتها القيادة الروسية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التى جرت فى موسكو فى 24 يونيو الجاري.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين -فى بيان بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "فيما يتعلق بتطورات 24 يونيو، أعرب ناريندرا مودى عن تفهمه ودعمه للإجراءات الحازمة التى تتخذها السلطات الروسية للدفاع عن القانون والنظام، وضمان الاستقرار فى البلاد وأمن مواطنيها".



كما أشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفى بدأ بمبادرة من الجانب الهندي، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصال.



يُشار إلى أن يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية قاد تمردًا ضد السلطات الروسية، ليصدم العالم حين زحفت قواته عبر الحدود الأوكرانية التى تقاتل فيها، وصولًا إلى ما قبل موسكو بنحو 200 كيلومتر، قبل أن ينهى التمرد بشكل مفاجئ.