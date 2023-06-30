خطوات مهمة تعيد مصر كمركز لتموين السفن بالوقود.. اعرف التفاصيل

كتبت – مروة الغول

بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية جهوداً كبيرة من أجل أن تتحول مصر مجدداً إلى مركز لتموين السفن بالوقود له مكانته إقليمياً فى ظل توافر المقومات وفى مقدمتها أهم ممر ملاحى عالمى قناة السويس والموقع الجغرافى لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط والموانىء والبنية التحتية والخبرات والكوادر ، وقد تم بالفعل تسليم رخصتين لشركتين عالميتين بارزتين للعمل فى مجال تموين السفن بالوقود وبدء نشاطهما خلال الشهر الماضى وذلك من أصل 4 رخص تم إسنادها فى هذا المجال للشركات العالمية فى البحرين الأحمر والمتوسط وهى لشركتى منيرفا وبنينسولا العالميتين .

وخلال شهر مارس الماضى سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة مينرفا العالمية Minerva Group والتى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد، وأكد الوزير أن تسليم الرخصة الأولى فى هذا النشاط، هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى وهى خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق فى هذا الإطار .

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن واالمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قد طرحت على الشركات العالمية التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط وضمت 4 تراخيص منها اثنان بالبحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط وأن اللجنة قامت بمراجعة سفن وتخزين وشحن وقود السفن التى تم توافرها بميناء بورسعيد ومن ثم أعطت ترخيصها الأول لممارسة النشاط.

وأكد الوزير على أهمية بناء شراكات ناجحة فى هذا الإطار من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة فى تقديم خدمات متخصصة والتحول لاقتصاديات تشغيل مستدام ، مشيراً إلى أن قطاع البترول لديه فرص كبيرة لمزيد من التعاون واجتذاب استثمارات وشركات عالمية تضاف لشراكاته المتميزة القائمة وأن هذه الفرص متاحة للمشاركات الجادة والتى تضيف تنوعاً فى الاستثمار والتقنيات والخبرات التى تضاف لصناعة البترول والاقتصاد المصرى.

كما سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية خلال شهر يونيو الجارى لشركة بنينسولا العالمية، والتى ستبدأ تقديم خدماتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط، وأكد الوزير أن شركة "بنينسولا" تعد أحد أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات السفن، وأن هذه هى الرخصة الثانية التى تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التى تم منحها لشركة منيرفا العالمية، وذلك فى إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزاً رائداً فى مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى.

وأكد الملا أن دخول شركات عالمية كبيرة للعمل فى مجال خدمات السفن فى مصر يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بإمكانات وفرص استثمارية متميزة فى مجال خدمات السفن ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول فى خدمات السفن حول العالم.