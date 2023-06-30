حدائق صنعاء والأسرة والطفولة والعائلات والحيوان بكفر الشيخ كاملة العدد في العيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

توافد الآلاف من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق، وخاصة حديقة صنعاء والملاهي بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة أم القرى وحدائق الميدان الابراهيمى بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وغيرهم من الحدائق بمدن بيلا والحامول وقلين ومطوبس والرياض، اليوم الجمعة، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى، في ظل تواجد كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتزينت مدينة كفر الشيخ بحدائقها ومنتزهاتها" حديقة صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجاورة لديوان عام المحافظة، وغرب مدينة كفر الشيخ المجاورة لطريق صبري القاضي، وحديقة أحمد زويل"، لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى، والتي شهدت إقبالا كبيراً، بإشراف علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، وتابع المهندس حسن موافي، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، احتفال المواطنين واطمأن على سلامة المواطنين وما يتم من تقديمه من خدمات لهم في هذا اليوم، وتوفير كافة الخدمات.

وتوافد الآلاف للتنزه ولقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس والاستاد الرياضى بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بالمدينة، التى أصبحت مزارا سياحيا ومكان رائع لقضاء يوما رائعا لزوار مدينة دسوق الذين حضروا للاحتفال بعيد الأضحى من المحافظات المجاورة، بإشراف محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة.

وقال علاء يوسف، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تفقد عدد من الحدائق، وأجرى حواراً مع المترددين والزوار من قرى ومدن المحافظة ومن قرى مراكز محافظة البحيرة، متمنياً لهم قضاء أسعد الأوقات، وتفقد الإجراءات الأمنية بجميع الحدائق على أماكن تجمعات المواطنين وتأمين شواطئ النيل وكذلك المراكب التى تقوم بالرحلات النيلية لزوار المدينة طوال فترة الاحتفال بعيد الأضحى.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الإقبال على حديقة العائلات، والرحلات النيلية، وزيارة أثار فوه منها 365 مسجد أثري، وربع الخطايبة، وبقايا مصنع الطرايش، والتكية وغيرهم من الآثار المميزة.



اقبال على الملاهي



اقبال كبير على حدجائق كفر الشيخ



اقبال كبير



تعدد الالعاب بالحدائق



توافد على حديقة صنعاء



توفير احتياجات المعيدين



جانب من الاقبال بحديقة صنعاء



جانب من الاقبال على الحدائق



جانب من الاقبال على الملاهي_1



جانب من الاقبال_1



جانب من التواجد



جانب من كفر الشيخ