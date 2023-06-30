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جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:00 م
جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع حج 2023
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام.
 
وأفاد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة اتخذت إجراءات تنظيمية عدة ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية؛ لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء نسكهم بيسر وسهولة، مؤكدًا أن المختصين بالحشود في الرئاسة على أتم الاستعداد لتفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في كافة المواقع التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات على جميع أدوار مبنى المطاف بالتوازي لعدم حدوث ازدحام.
 
وأشار إلى استمرارية متابعة تطبيق جميع الخطط على أرض الواقع فيما يتعلق بالخدمات الأخرى المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

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