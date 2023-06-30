جامعة الزقازيق تحتفظ بمركزها في تصنيف "QS" لعام 2024.. اعرف التفاصيل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أظهر تصنيف "كيو إس" الإنجليزي لعام 2023 / 2024 حفاظ جامعة الزقازيق على مركزها فى التصنيف حيث جاءت جامعة الزقازيق فى الفئة من 1201-1400 من ضمن الجامعات العالمية المدرجة في التصنيف حيث ان التصنيف يشمل ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دول وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حافظت على مركزها عالميا في تصنيف كيو اس هذا العام ضمن الفئة من 1201-1400 كما حققت تميزاً جديداً في مؤشر السمعة الاكاديميه عالميا ، بتقدم الجامعة بمعدل 72 مركزاً مقارنة بالعام السابق، حيث حصلت على المركز 1052 عالمياً في هذا المؤشر ضمن 1519 جامعة على مستوى العالم، والمركز السادس محليا ضمن 15 جامعة حكومية مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف لعام 2023/2024. كما اظهر التصنيف تقدم الجامعة فى مجال التنمية المستدامة بنسبة 7.7 % وهو معيار جديد يضاف لتصنيف "QS"بالاضافة الي تقدم مؤشر اعداد الطلاب الوافدين بنسبة 4,4% عن العام الماضي(3,4%) و حقق مؤشر الاستشهادات لكل كلية تقدم متميزا بنسبة 13,61% عن العام الماضي (9,43%).

وأشاد الدكتور خالد الدرندلى بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات ومؤكدا على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى إلى حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأوضحت الدكتورة نجلاء فتحي إلى أن التصنيف الإنجليزي يقوم بتحليل البيانات بناءً على السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعات لدى أصحاب العمل، والبحوث والاقتباسات لكل ورقة بحثية، وتنوع الموارد البشرية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين.

وأكد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي أن تصنيف QS ، يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية. واشار الي أن جامعة الزقازيق سبق أن حققت في ذات التصنيف هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى التخصصات العلمية ، والذي يشمل ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم وظهرت جامعة الزقازيق في اكثر من تخصصً من بين 54 تخصص فرعي، وكان ابرزها في مجال الزراعة والغابات البترول احتلت المركز(351-400) عالميًا وفي مجال الطب جاءت في المركز (601-650).

وأوضحت الدكتورة سالي محمود مدير وحدة التصنيف بالجامعة وان التصنيف يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية للتقييم والقياس، وتشمل السمعة الأكاديمية وتعطى 40%، وسمعة التوظيف للخريج وتعطى %10، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس وتعطى 20%، ونسبة الإشارة إلى بحوث لأعضاء هيئة التدريس في المجالات العالمية وتعطى 20%، وتبادل الأكاديميين وتبادل الطلاب وتعطى نسبة 5% لكل منهما. وقد جاءت الجامعة فى المركز593 فى معيارالبحث العلمى و 601+ فى معيارى السمعة الأكاديمية والسمعة الوظيفية و الـ 701+ فى معايير نسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطلاب و نسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاستشهادات لكل كلية.