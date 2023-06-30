تفاصيل إقامة أول ميناء صيد بمدينة رشيد بالبحيرة بتكلفة 600 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة رشيد بالبحيرة جهودا مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية للانتهاء من إقامة أول ميناء صيد متكامل فى مصر على البحر المتوسط، بتكلفة أكثر من 600 مليون جنيه.

يتم إنشاء ميناء الصيد الجديد ضمن منظومة المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد، والذى وجه بتنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير وجه الحياة بهذه المدينة العريقة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل .

ويستهدف إنشاء ميناء الصيد برشيد تنشيط عملية صيد الاسماك باحترافية وفق القواعد العلمية وفتح آفاق جديدة للعمل وخلق أسواق منظمة لبيع الأسماك ومنع الاحتكار، إلى جانب إقامة منطقة صناعية قائمة على تعليب وتجميد الأسماك وتصديرها إلى دول العالم .

ويضم ميناء الصيد الجديد برشيد صناعات عديدة تعتمد على الإنتاج السمكي ونشاط الصيد كصناعة الثلج والشباك والغزل ومراكب الصيد وإصلاحها، وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها.

كما يضم ميناء الصيد برشيد 3 مصانع للثلج وتعليب الأسماك وشباك الصيد، بالإضافة إلى رصيف لمراكب الصيد يستوعب حوالى 60 مركبا فى الساعة ورصيف آخر لصيانة المراكب بكامل معداته، وعلى رأسها ونش قدرة تحمله أكثر من ألفى طن.

ويشتمل ميناء الصيد برشيد على ورش للصيانة ومخازن للمعدات وإدارة هندسية ومبني جمركي وسوق للجملة والتجزئة وغرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود، بالإضافة إلى استراحات للعمال، وكذلك مبانى خدمية وإدارية ومحطة صرف صحى وخزانات للمياة العذبة.