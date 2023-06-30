تعليم الغربية: انطلاق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 16 يوليو

وضعت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى الفنى "الصناعى – التجارى – الزراعي" بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.

وتنطلق الامتحانات يوم الأحد 16يوليو، وتنتهى الاثنين 24 يوليو المقبل.

وشدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب وعدم اصطحاب المحمول معهم للجان، أو أى وسيلة الكترونية قد تستخدم فى ارتكاب عمليات الغش.

كما وجه بتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان من التهوية الجيدة وتشغيل المراوح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.