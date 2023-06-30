تعليمات مشددة لتوجيه المسرح بعمل مسرحيات على مستوى أسيوط فى إجازة الصيف

أسيوط -هيثم البدرى

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن وزارة التربية التعليم فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، تركز بشكل كبير على النشاط المسرحى، وهناك تعليمات وزارية بتفعيل نشاط المسرح فى جميع الإدارات التعليمية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه أصدر توجيهات لكل موجهى المسرح، وجميع الإدارات التعليمية بتفعيل النشاط المسرحى فى إجازة الصيف وعمل عدد كبير من المسرحيات التى تناقش القضايا المجتمعية، والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية فى كافة القطاعات

وأكد وكيل وزارة التربية، والتعليم أن المسرح أداة ثقافية كبيرة ورقى كبير يقوى من ثقافة المجتمع ويرفع الوعى الوطنى لدى الجمهور ومن خلال المسرح المدرسى نريد أن يعرف ابنائنا الطلاب جهود الدولة، ومشروعاتها القومية، والمبادرات الرئاسية التى تتبناها الدولة وذلك حتى يتعرف النشء على المجهود الهائل، والمشروعات القومية التى سيكون لها أثر كبير فى تقدم الدولة، ونهضتها.