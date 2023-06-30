تعرف على شروط التحاق الطلاب بالتعليم والتدريب المزدوج في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بكفر الشيخ، أن هناك شروط لالتحاق الطالب بالتعليم والتدريب المزدوج، من بينها اللياقة البدنية واجتياز الاختبار الطبي لممارسة المهنة، والحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية من محافظة كفر الشيخ في العام الدراسي 2022/ 2023، والحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول بالتعليم المزدوج ويحدد بمعرفة مديرية التربية والتعليم، ألا يزيد السن فى أول أكتوبر عام 2023 عن 18 عاما، ولا تقبل التحويلات للطلبة الراسبين بالصف الأول.

وأضاف السبكي، ومن بين الشروط، لا تقبل الإعدادية بخلاف الإعدادية العامة، مؤكداً أن مزايا التعليم المزدوج للطلبة ، 4 أيام عملي بالمصانع + 2 يوم نظري بالمدرسة ، الفصل الدراسي لا يزيد عن 24 طالب ، يتقاضي مكافأة شهرية تزداد سنويا طوال فترة التدريب، والاستفادة من المناخ الحقيقي في تدريبه داخل مواقع الإنتاج خلال فترة التدريب طوال مدة الدراسة، والحصول على دورات متخصصة في ورش ومعامل المدرسة وخارجها، ومنحه شهادة بمكان التدريب الذي تدرب فيه معتمدة من جمعية المستثمرين والغرفة الألمانية بالقاهرة، والأولوية في التعيين في شركته أو الشركات المشاركة في المشروع ،وعدد المواد الدراسية ستة مواد فقط.