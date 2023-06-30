تعرف على جهود وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية فى المحافظات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الشرقية

ضبط شخصين حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة منيا القمح .. وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

مديرية أمن القاهرة.

وتم ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلو جرام - كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، الآيس، الكوكايين"– طبنجة صوت - سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - ميزان حساس).

وضبط (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس"شابو" – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

كما تم ضبط (4 أشخاص – لعدد ثلاثةمنهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "البودر – الهيروين"– مبالغ مالية – 4 هواتف محمولة).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عدد 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ، الآيس" - عدد من الأقراص المخدرة - مبالغ مالية – 5 هواتف محمول).

وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس ، الحشيش"– طبنجة صوت – عدد من الطلقات - مبالغ مالية– 2 هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

كما ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

وضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح

كما تم ضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن السويس

ضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين .. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن جنوب سيناء

وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شرم الشيخ.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

كما تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.