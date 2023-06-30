تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكن رجال الشرطة بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة الماضية من توجيه عدد من الضربات الناجحة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا .

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1722) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (289) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.