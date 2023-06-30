تحرير 18 محضر مخالفة للمخابز بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الأضحى

وطبقا لما تم رصده من خلال المركز الإعلامى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى ، تلقت غرفة العمليات التقارير الواردة من حملات ادارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، وكذلك إدارة التجارة الداخلية، وأسفرت عن تحرير6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن، محضر لمخبز بلدى لبيعه خبز خارج منظومة التموين، 4 محاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين، 4 محاضر لمخابز لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، 4 محاضر لمخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين، تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، تحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

كذلك تم المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز وتم التأكد من القيام بالعمل دون أى مشاكل تذكر.