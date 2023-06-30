بيزنس تأشيرات السعودية.. جهات التحقيق تستجوب متهما بالاستيلاء على أموال المواطنين

كتبت أمنية الموجي

تباشر جهات التحقيق المختصة ، التحقيقات مع متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات للسفر للملكة العربية السعودية.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأولية، التي كشفت قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات للسفر للسعودية ، واستولي منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على تسفيرهم بعد حصولهم علي التقشيرة بمقابل مادي عن الفرد 30 ألف جنيه، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر ، والاستيلاء على أموالهم .

و أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات للسعودية، وضبط بحوزة المتهم جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

تمكنت الجهات الامنية من ضبط أحد الأشخاص وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على 4 أشخاص والإستيلاء منهم على مبلغ مالى 120 ألف جنية مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.