الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الكونغو من أجل انتخابات حرة ونزيهة فى ديسمبر

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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشعب الكونغولى من أجل انتخابات حرة ونزيهة وسلمية فى ديسمبر المقبل.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الديمقراطية هى أساس علاقتنا الثنائية مع الكونغو وحق كل شخص للتصويت فى انتخابات حرة ونزيهة أمر بالغ الأهمية".



وأضاف البيان أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مهمة بنفس القدر فى أى مجتمع ديمقراطى لتعزيز التعددية والتقدم. لذلك فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشعب الكونغولى فى الانتخابات القادمة فى ديسمبر.



وتابع البيان أن الشراكة بين البلدين تعزز القيم المشتركة كما تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة الشعب الكونغولى على تحقيق السلام والأمن ومساعدة المجتمعات الضعيفة، وأضاف البيان أن احترام حقوق الإنسان والنهوض بالأهداف المشتركة، بما فى ذلك الصحة والتعليم والنمو الاقتصادى والحفاظ على حوض الكونغو، سيحافظ على ضمان ازدهار شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية.



يذكر أن، اليوم تحتفل الكونغو بالذكرى 63 للاستقلال، وتهنئ الولايات المتحدة البلاد بمناسبة الذكرى مؤكدة استمرار الشراكة لتعزيز مستقبل أفضل لكلا البلدين.