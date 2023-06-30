وذكرت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان، اليوم /الجمعة/- أن بناء على تعليمات مباشرة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر قام نائب وزير الخارجية بتسليم السفيرة السويدية مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكار دولة الكويت لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم.



وأضافت الخارجية أن المذكرة تضمنت أيضا احتجاج الكويت على استمرار سماح السلطات السويدية بمنح تصاريح لحرق نسخ من القرأن الكريم، علاوة على مطالبتها للحكومة السويدية بضرورة تحمل مسؤولية وقف منح هذه التصاريح والتحرك الفوري؛ لمنع تكرار هذه الإساءات، التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كمسوغ لارتكاب هذه الأفعال المسيئة للدين الإسلامي الحنيف.