القاهرة الإخبارية: واشنطن تعود لليونسكو بعد الانسحاب منها فى ظل رئاسة ترامب

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود لليونسكو بعد انسحابها منها في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفى وقت سابق أعيد انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك للفترة 2023-2025، خلال الانتخابات التي جرت الأربعاء بمقر المنظمة أثناء أعمال الدورة الـ 32 لجمعية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (21-30 يونيو).

وذكر بيان للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو، أن إعادة انتخاب المغرب في هذه الهيئة؛ يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالدور الفعال للمغرب بصفتها شريكا ملتزما على الساحة الدولية.

وأضاف البيان أن هذا الأمر يؤكد التزام المغرب بالتعاون الحكومي الدولي في مجالات البحث والمراقبة البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمحيطات، والتنمية وبناء القدرات، من بين مجالات أخرى من اختصاص الهيئة.