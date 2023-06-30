اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 08:04 ص
أكرم القصاص
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العراق يطالب السويد بتسليم اللاجئ العراقى الذى أحرق القرآن

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:00 ص
العراق يطالب السويد بتسليم اللاجئ العراقى الذى أحرق القرآن العراق _ أرشيفية
وكالات

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طالبت الحكومة العراقية، نظيرتها السويدية بتسليم اللاجئ العراقي الذي أحرق القرآن في ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقي الجنسية".

وأضاف: "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي".

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية استدعت، اليوم الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد وأبلغتها احتجاجها على حرق القرآن في ستوكهولم.

وجاء في بيان صحفي أصدرته الوزارة أن "الوزارة سلمت السفيرة السويدية احتجاجا على إقدام لاجئ من أصول عراقية، على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم".

وأضاف البيان: "طالبنا الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الديني


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