الرقابة الصحية تعقد ندوة للتوعية المجتمعية بالتعاون مع مكتبة مصر بالإسماعيلية

عقد فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية، ندوة توعية مجتمعية للعاملين والمترددين على مكتبة مصر فرع الإسماعيلية، لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية في ظل المشروع الوطني، وكيف تؤثر معايير الجودة على شكل الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة، في إطار توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لنشر ثقافة الجودة والتعريف بدور الهيئة في اطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الندوة استعرض الدكتور يوسف عامر، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، دور الهيئة ونطاق عمل إداراتها المختلفة في دعم ومراقبة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التعريف بخدمات الموقع الإلكتروني للهيئة والانشطة المختلفة التي تقدمها.

كما قام كل من الدكتور أحمد حسين، ممثل إدارة التسجيل والاعتماد، والدكتور محمود فتحي، ممثل إدارة الرقابة الصحية باستعراض عرض تقديمي شمل شرح مبسط لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك فيها، والدور الرقابي للهيئة لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة.

وقام مدير فرع الهيئة بفتح باب المناقشة للحضور للرد على التساؤلات والاستفسارات حيث تم التأكيد على أن المنظومة الجديدة تتلافي أخطاء الماضي وتسعى لتقديم أعلى مستوى للخدمة الصحية، إلى جانب استقلالية الهيئة ودورها سواء في اعتماد المنشآت الصحية أو في الرقابة عليها يضمن لمتلقي الخدمة أعلي مستويات الجودة، وقيام الهيئة بتقصي آراء المنتفعين بالخدمة بصورة منتظمة حتى يحصل متلقي الخدمة الصحية التأمينية على حقه كاملاً.

أقيمت الندوة تحت اشراف الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع، وشارك بالحضور أمل رجب ، مدير عام مكتبة مصر بالإسماعيلية.