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الرئيس السيسي: جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:12 ص
الرئيس السيسي: جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والابناء وضياع المقدرات، قائلا: "لذلك أنني اؤمن يقينا أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الذكرى العاشرة بثورة 30 يونيو، أن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدم سريع يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية والطرق ونقل وتجارة التي تشهد ثورة حقيقة، تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة الى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة الخضراء إلى استصلاح الأراضي بمساحات ليس لها مثيل.

 


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