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الرئيس السيسى: مصر لن تتخلى عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات

الجمعة، 30 يونيو 2023 01:15 م
الرئيس السيسى: مصر لن تتخلى عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن لشعب المصري ضرب في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود.
 
ووجه الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.
 
وتابع الرئيس السيسى: "وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.. تحيا مصر"
 
كلمة الرئيس السيسي فى ذكرى ثورة 30 يونيو 6228438
كلمة الرئيس السيسي فى ذكرى ثورة 30 يونيو 

 


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