الدوما: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يُهدّد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى

وكالات

اعتبر عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، دميترى بيليك، تصريح وزير الدفاع البريطاني بن والاس حول ضرورة تبسيط الناتو لإجراءات منح العضوية لأوكرانيا بمثابة الاستفزاز.

وأشار بيليك إلى أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف الناتو غالبا ما يكون "مبالغا فيها وذلك قبيل انعقاد القمة المقرّرة للحلف في شهر يوليو بمدينة فيلنيوس".

ولفت النائب في مجلس الدوما إلى أن والاس وصف في أوائل يونيو الماضي انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب بالأمر "غير الواقعي"، ودعا الحلف والاتحاد الأوروبي إلى عدم الإطناب في تقديم الوعود لمرشحين مثل كييف.

وأضاف أن بريطانيا "تسمح إلى جانب الولايات المتحدة في طليعة المواجهة مع روسيا، بمثل هذه التصريحات من أجل استفزاز ردّ فعل من موسكو مرة أخرى، والاستمرار في جعل احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو بمثابة الوعد الأبدي القائم. وبمساعدة ذلك، من المُمكن الدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية والتأكيد على الاهتمام الخاص باحتياجات هذا البلد".

كما ذكّر بيليك بأنّ الغرب يدرك أن "انضمام أوكرانيا إلى الحلف يُهدّد بجعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشاركين مباشرين وفوريين في النزاع مع روسيا، وهو ما لا ترغب فيه واشنطن ولا دول الاتحاد الأوروبي بالطبع".