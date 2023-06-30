وكتب المتحدث الرسمي - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة- "احتفالاً بذكراها العاشرة نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو ..تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره ..فكانت انتصاراً لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصرى ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان".