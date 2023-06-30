الخارجية الروسية: كييف تحضر لهجوم على محطة زابوريجيا النووية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن كييف تحضر لهجوم على محطة زابوريجيا النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المجلس الأوروبي، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات المالية والعسكرية للمدة التي يتطلبها الأمر.

وأصدر المجلس الأوروبي، بيانا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي، أكد خلاله أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها لأطول فترة ممكنة.. حسبما ذكر الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي.

وأضاف البيان "نؤكد من جديد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم عسكري مستدام لأوكرانيا للمدة التي يتطلبها الأمر، لا سيما من خلال بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي ومرفق السلام الأوروبي".