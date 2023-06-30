اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الحوار الوطنى": 30 يونيو أنقذت مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:51 م
"الحوار الوطنى": 30 يونيو أنقذت مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب الحوار الوطنى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأت إدارة الحوار الوطني جموع  الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقالت إدارة الحوار الوطني في بيان لها اليوم، إن ثورة 30 يونيو كشفت عن المعدن الأصيل لمن ضحى وحمل روحه فداء للوطن، وكانت بداية لعهد جديد مع الاستقرار والتنمية وبناء الحاضر والمستقبل.

وأكدت إدارة الحوار الوطني، أن ثورة 30 يونيو أنقذت بلدنا مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب.

ووجهت إدارة الحوار الوطني التحية لكل من ساهم في صنع الثورة المجيدة متمنيين الرفعة ومزيد من التقدم لمصر الحبيبة.

 


ثورة 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

30 يونيو 2023

10 سنوات على ثورة يونيو

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ماذا قالوا عن ثورة 30 يونيو

الدروس المستفادة من ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيه

30 يونيو

إنجازات ثورة 30 يونيو

أسباب ثورة 30 يونيو

نتائج ثورة 30 يونيو 2013

احتفالات ثورة 30 يونيو

شعارات ثورة 30 يونيو

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة