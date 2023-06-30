اليوم السابع
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الحديقة الدولية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين فى ثالث أيام عيد الأضحى.. صور

الجمعة، 30 يونيو 2023 11:31 ص
الحديقة الدولية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين فى ثالث أيام عيد الأضحى.. صور الحديقة الدولية
كتب محمود راغب

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تشهد الحديقة الدولية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، بدء توافد المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن فتحت أبوابها منذ الصباح، لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، حيث بدأت الحديقة استقبال الزوار من التاسعة صباحا وسط أجواء احتفالية احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
 
وتعتبر الحديقة الدولية من أفضل الحدائق المتواجدة في مدينة نصر، حيث تتميز بالممرات الرائعة المتواجدة بها بالإضافة إلى الهدوء والسكينة.
 
كما تعتبر الحديقة الدولية جامعة أجزاء كثيرة من الدول العربية سواء كان هذا الأمر في الأشجار أو الحيوانات المتواجدين بها فهذه الحديقة تتمتع بالاختلاف 
 
واستعدت حدائق القاهرة لاستقبال زوارها في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الموجودة بها، وكذلك مراجعة المسطحات الخضراء وصيانتها، ومنافذ المطاعم والكافتريات بالحدائق.
 
 
وفى السياق أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .
 
وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .
 
كما تم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، بعدة حدائق على رأسها الحديقة الدولية، كما تم تجهيز حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الدولية استعدادا لاستقبال الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.
 
الحديقة الدولية
الحديقة الدولية

المواطنون فى الحديقة الدولية
المواطنون فى الحديقة الدولية

توافد المواطنين على الحديقة الدولية
توافد المواطنين على الحديقة الدولية

جانب من الحديقة
جانب من الحديقة
 
 
 

عيد الأضحى

الحديقه الدوليه

الحديقه الدوليه بمدينه نصر

احتفالات عيد الأضحى

عيد الأضحى بالحديقة الدوليه



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