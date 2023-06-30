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التخطيط: المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستهدف تطوير 1600 قرية

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:00 ص
التخطيط: المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستهدف تطوير 1600 قرية مشروعات حياة كريمة -أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، إن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير 52 مركزا يضم 1600 قرية بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه يتم إنفاقها خلال العام المالي المقبل، ويبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الجديدة 21 مليون نسمة.

وأوضح التقرير، أن مشروعات المرحلة الثانية الخاصة بالقطاع الصحي تتمثل في إنشاء وتطوير 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، واستكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة، وتطوير 59 وحدة اجتماعيّة، وتطوير 18 مركزًا للإغاثة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها 1741 كم، وتصل عدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروعات، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، و110 مشروعات مياه شرب، و91 محطة مياه، و3000 فصل، و48 معهد أزهري ، كما تستهدف خطة العام المالى الجديد صيانة 1303 مدارس، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي.

 

 


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