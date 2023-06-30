وأصدر المجلس الأوروبي، بيانا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي، أكد خلاله أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها لأطول فترة ممكنة.. حسبما ذكر الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي.

وأضاف البيان "نؤكد من جديد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم عسكري مستدام لأوكرانيا للمدة التي يتطلبها الأمر، لا سيما من خلال بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي ومرفق السلام الأوروبي".

وجاء في البيان "قام المجلس الأوروبي بتقييم التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص شراء وتسليم مليون من الذخيرة المدفعية والقذائف والصواريخ لأوكرانيا، ويؤكد أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء للمساعدة في تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الملحة، دون المساس بالطابع المحدد لسياسة الأمن والدفاع لبعض الدول الأعضاء، ومع مراعاة المصالح الأمنية والدفاعية لجميع الدول الأعضاء".

وأكد قادة الاتحاد الأوروبي أيضا أن التكتل الأوروبي والدول الأعضاء فيه، سيكثفون من جهود التوعية الدبلوماسية وسيواصل التعاون مع أوكرانيا والدول الأخرى لضمان أوسع دعم دولي ممكن، للمبادئ والأهداف الرئيسية لصيغة السلام الأوكرانية.

وتابع البيان "أي مبادرة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا يجب أن تستند إلى الاحترام الكامل لاستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".